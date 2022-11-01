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10:03, 1 ноября 2022Из жизни

Собравшаяся родить последнего ребенка 40-летняя женщина стала матерью четверни

Metro: в Великобритании 40-летняя женщина неожиданно стала матерью четырех сыновей

Фото: unsplash

В Великобритании 40-летняя женщина собиралась родить последнего ребенка и неожиданно стала матерью четверни. Об этом сообщает Metro.

В 2021 году Габи Хаглер и ее муж, 50-летний семейный психотерапевт Патрик, решили завести четвертого и последнего ребенка. На тот момент у пары уже был общий сын Сэмми и по одному ребенку от предыдущих браков. Вскоре супруги узнали, что ждут ребенка, и на 12-й неделе беременности Габи отправились на плановое обследование.

В ходе осмотра выяснилось, что женщина ждет не одного ребенка, а четверых. Чтобы снизить риск преждевременных родов, Габи произвели цервикальный серкляж — хирургическую процедуру, при которой на шейку матку беременной накладывают швы. В итоге Хаглер родила четверых сыновей в июле, на 34 недели беременности. Мальчиков назвали Адам, Беннет, Коби и Дейн.

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По словам супругов, они счастливы быть многодетными родителями, однако порой им бывает нелегко ухаживать за всеми детьми сразу. Хаглеры подсчитали, что за день они расходуют 47 подгузников, полторы упаковки салфеток и трижды запускают стиральную машинку.

«Я иногда путаю сыновей. Например, Беннет и Коби выглядят совершенно одинаково, и поэтому я каждому крашу по одному ногтю на ноге в разные цвета, чтобы различать их», — рассказала Габи.

Ранее сообщалось, что 33-летняя Бритни Черч из США стала матерью 12 детей в течение 17 лет и решила остановиться. По словам американки, она была беременна в общей сложности 98 месяцев — более 8 лет.

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Евгения Черкасова
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