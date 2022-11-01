Стали известны детали работ по газовому хабу в Турции

Anadolu: активизировались работы по созданию газового хаба в Турции

Работы по созданию газового хаба в Турции активизировались, детали процесса сообщает агентство Anadolu.

Осуществить идею планируют «за счет участия в международных энергетических проектах, создания объектов СПГ и фактора наличия единственного в регионе рынка торгов». «Определить дорожную карту для реализации намеченной цели в Анкаре планируют уже к концу текущего года», — пишет агентство.

Речь идет о строительстве новой газотранспортной системы для поставок газа в Европу через Турцию. С предложением перенести транзит газа с разрушенных «Северных потоков» в регион Черного моря выступил президент России Владимир Путин. Об этом стало известно 19 октября.

В то же время министр промышленности и торговли Чехии Юзеф Сикела заявил, что Европа не будет покупать газ из российского хаба в Турции, так как к тому времени уже найдет альтернативных поставщиков. В Италии также предупредили, что импорт газа через турецкий хаб может обернуться для Европы рядом проблем, в частности, ростом цен.