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00:24, 1 ноября 2022Россия

Путин назвал причину последних ударов по украинской инфраструктуре

Путин назвал удары по украинской инфраструктуре ответом на атаку в Севастополе

Фото: Alexey Maishev / Reuters

Президент России Владимир Путин назвал основания для последних ударов по украинской энергетической инфраструктуре. Об этом сообщается на сайте Кремля.

По словам главы государства, сегодняшние массированные атаки Вооруженных сил (ВС) России отчасти можно считать ответом на удары со стороны Вооруженных сил Украны (ВСУ) по российским кораблям в Севастополе.

«Отчасти так и есть, но это не все, что мы могли бы сделать», — сказал Путин, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.

Российский лидер также заявил, что беспилотники, с помощью которых ударили по кораблям Черноморского флота, частично шли в коридоре, по которым вывозится зерно. По этой причине Россия приостановила участие в зерновой сделке.

29 октября беспилотники атаковали в Севастополе суда Черноморского флота. В Минобороны России сочли, что удары совершили Вооруженные силы Украины.

Марина Совина
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