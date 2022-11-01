Путин поручил подумать о строительстве дороги от «Архыза» до «Красной Поляны»

Путин поручил кабмину подумать о строительстве дороги между «Архызом» и «Красной Поляной»

Президент России Владимир Путин поручил кабинету министров вместе с МВД и ФСБ подумать о строительстве дороги между курортами «Архыз» и «Красная Поляна». Об этом говорится в поручениях, опубликованных на сайте Кремля.

Дорога соединит Карачаево-Черкесскую Республику и Краснодарский край. Доложить главе государства о рассмотрении вопроса следут до 1 мая 2023 года.

Ответственными Путин назначил премьер-министра России Михаила Мишустина, главу МВД Владимира Колокольцева и главу ФСБ Александра Бортникова.

Ранее президент России поручил правительству совместно с МИД, МВД и ФСБ подготовить предложения по введению безвизового режима с иностранцами без принципа взаимности.

