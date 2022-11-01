Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
21:44, 1 ноября 2022Россия

Путин поручил подумать о строительстве дороги от «Архыза» до «Красной Поляны»

Путин поручил кабмину подумать о строительстве дороги между «Архызом» и «Красной Поляной»
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/ Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин поручил кабинету министров вместе с МВД и ФСБ подумать о строительстве дороги между курортами «Архыз» и «Красная Поляна». Об этом говорится в поручениях, опубликованных на сайте Кремля.

Дорога соединит Карачаево-Черкесскую Республику и Краснодарский край. Доложить главе государства о рассмотрении вопроса следут до 1 мая 2023 года.

Ответственными Путин назначил премьер-министра России Михаила Мишустина, главу МВД Владимира Колокольцева и главу ФСБ Александра Бортникова.

Ранее президент России поручил правительству совместно с МИД, МВД и ФСБ подготовить предложения по введению безвизового режима с иностранцами без принципа взаимности.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
США ответили на сообщения о переброске Москвой гиперзвуковых ракет в Белоруссию
Пентагон заявил об отсутствии признаков поставок Китаем оружия России
Евросоюз выделил Киеву миллионы евро
Путин поручил подумать о строительстве дороги от «Архыза» до «Красной Поляны»
Украинцам посоветовали массово выселяться из городов
Россия призвала ООН стать гарантом зерновой сделки
На Украине ограничили рассмотрение заявлений россиян на иммиграцию и ВНЖ
Саудовская Аравия поделилась с США разведданными о «неизбежной атаке» из Ирана
Укравший ноутбук вор прислал владельцу сообщение с извинениями и нужный файл
В Турции «испытали шок» после решения России по зерновой сделке
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.