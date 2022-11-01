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23:27, 1 ноября 2022Мир

Главы МИД G7 обсудят идею потолка цен на нефть из России

Госдеп США сообщил, что главы МИД G7 обсудят идею потолка цен на нефть из России

Фото: Pixabay

Главы МИД стран Группы семи (G7) рассмотрят на встрече в ФРГ в том числе идею введения предельных цен на российскую нефть. Об этом рассказал и. о. заместителя помощника госсекретаря США, передает ТАСС.

«Имеется также идея потолка цен, и <...> я уверен, что другие наши партнеры по G7 <...> будут стремиться продолжить эту дискуссию», — сказал представитель ведомства.

Ранее Министерство финансов США опубликовало документ, в котором даны разъяснения к срокам применения политики потолка цен на нефть из России. По нему, ограничения не будут касаться продукции, погруженной на суда до 5 декабря 2022 года в случае, если она будет выгружена до 19 января 2023 года. При этом американские компании, занимающиеся перевозкой нефти, могут продолжать оказывать услуги применительно к российской нефти.

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Марина Совина
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