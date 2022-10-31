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00:11, 1 ноября 2022Мир

Минфин США обозначил временные рамки для «потолка цен» на нефть из России

Минфин США: потолок цен на нефть из России не каснется продукции, отгруженной до 5 декабря

Фото: Bjoern Kils / Reuters

Министерство финансов США опубликовало документ, в котором даны разъяснения к срокам применения политики «потолка цен» на нефть из России. По нему, ограничения не будут касаться продукции, погруженной на суда до 5 декабря 2022 года в случае, если она будет выгружена до 19 января 2023 года. Об этом пишет Reuters.

«Нефть из Российской Федерации, погруженная на судно в порту отправления до 00:01 по времени восточного побережья США (08:01 мск — прим. «Ленты.ру») 5 декабря 2022 года и выгруженная в порту назначения до 00:01 по времени восточного побережья США (08:01 мск - прим. «Ленты.ру») 19 января 2023 года, не подпадает под потолок цен», — говорится в документе.

При этом, американские компании, занимающиеся перевозкой нефти, могут продолжать оказывать услуги применительно к российской нефти, даже если она будет закуплена по цене выше установленного потолка.

Ранее сообщалось, что западные страны могут ввести потолок цен на нефть из России в соответствии с диапазоном в 63-64 доллара за баррель. За основу была взята средняя цена поставляемой за рубеж российской нефти в течение нескольких лет. Причем окончательное решение еще не принято.

Потолок цен на российскую нефть был введен в рамках очередного пакета антироссийских санкций. Он не позволяет покупать нефть у России, если ее стоимость выше установленной ограничительными мерами. Таким образом планируется сократить сверхдоходы Москвы от продажи энергоресурсов.

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Марина Совина
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