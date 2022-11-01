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16:15, 1 ноября 2022Экономика

В США сообщили о значительном отставании от Китая в одной отрасли

Bloomberg: США отстает от Китая в производстве электромобилей и аккумуляторов

Фото: Vincent West / Reuters

Промышленная политика США, ключевыми компонентами которой являются производство электромобилей и аккумуляторов, снова потерпела неудачу. Страна не может конкурировать в этой отрасли с Китаем и терпит значительное отставание, сообщает сообщает Bloomberg.

Недавно был опубликован список компаний, отобранных для финансирования в размере 2,8 миллиарда долларов. Вместо того, чтобы сосредоточиться на производстве, Министерство энергетики США поддержало фирмы, которые будут перерабатывать литий, «демонстрировать новые подходы» и так далее, пишет обозреватель Анджани Триведи. По ее мнению, это ошибка. Ни одна из этих компаний не занимается изготовлением аккумуляторных элементов и блоков.

Издание напоминает, что в 2009 году администрация Барака Обамы выделила более 90 миллиардов долларов на чистую энергию. Предполагалось, что это будет стимулировать инновации, производство и модернизировать энергосистему. Компании получили более 800 миллионов долларов в виде грантов и кредитов, пообещали тысячи рабочих мест, а в конечном итоге объявили о банкротстве.

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Спустя десять лет США все еще не смогли достичь своих собственных целей, включая доминирование в зеленых секторах и технологиях, а также у Штатов не получилось опередить Китай. Пекин же выделили автомобильный сектор как ключевой и добился успехов. «Речь уже не идет о конкуренции между Америкой и Китаем. Теперь речь идет о промышленной политике США против самой себя», — отметила Триведи.

Ранее сообщалось, что США могут попытаться ограничить экспорт в Китай полупроводников, используемых для разработок в сфере искусственного интеллекта, машинного обучения, военной промышленности.

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Платон Щукин
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