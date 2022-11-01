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17:05, 1 ноября 2022Мир

Макрон пообещал Зеленскому помочь укрепить противовоздушную оборону

Президент Франции Макрон пообещал Зеленскому помочь в укреплении противовоздушной обороны

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому, что Париж поможет Киеву в укреплении противовоздушной обороны. Об этом говорится в сообщении на сайте Елисейского дворца, опубликованном по итогам телефонных переговоров глав двух государств.

Во время беседы, которая состоялась во вторник, 1 ноября, лидеры стран обсудили ситуацию на Украине. Макрон также заверил Зеленского, что Франция мобилизовала все ресурсы для скорейшего увеличения военной поддержки Киеву.

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Варвара Кошечкина
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