Bloomberg: Катар пригрозил прекратить поставки газа в Европу при введении потолка цен

Катар пригрозил приостановить поставки газа в Европу при введении потолка цен на российские энергоносители. Об этом заявил министр энергетики страны Саад Аль-Кааби в интервью Bloomberg-TV.

«Вмешательство в рынки нарушило бы правила конкуренции и поставило бы под угрозу инвестиции в добычу газа. Свободный рынок — всегда лучшее решение», — подчеркнул глава ведомства.

Аль-Кааби добавил, что Катар пообещал поставлять в Европу газ в течение определенного срока, однако имеет право делать со своими объемами все, что захочет, и отклонится от сделки, когда это будет уместно.

Министр отметил, что государство рассчитывает заключить новые контракты о поставках сжиженного природного газа в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что западные страны могут ввести потолок цен на нефть из России в диапазоне 63-64 доллара за баррель. За основу была взята средняя цена поставляемой за рубеж российской нефти в течение нескольких лет. Причем окончательное решение пока не принято.