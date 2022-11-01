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18:43, 1 ноября 2022Россия

Путин призвал детально расследовать атаки Киева на корабли в Севастополе

Путин заявил о необходимости детального расследования атак Киева на корабли в Севастополе
СюжетМинобороны:

Фото: Shamil Zhumatov / Reuters

Атаки Киева на корабли Черноморского флота в Севастополе необходимо детально расследовать. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время разговора со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Его слова приводится на сайте Кремля.

Там уточняется, что глава государства информировал турецкого лидера о причинах приостановки зерновой сделки.

«Подчеркнуто, что киевский режим при поддержке западных кураторов использовал созданный для транспортировки украинских зерновых морской гуманитарный коридор с целью осуществления ударов по инфраструктуре и кораблям российского Черноморского флота в Севастополе, которые обеспечивали безопасное функционирование упомянутого маршрута», — говорится в сообщении.

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В документе Путин призвал провести детальное расследование обстоятельств атаки, а также получить от киевских властей гарантии неиспользования гуманитарного коридора в военных целях.

29 октября Вооруженные силы Украины (ВСУ) провели атаку на Севастополь с помощью беспилотных летательных аппаратов. По словам губернатора города Михаила Развожаева, корабли Черноморского флота отбили нападение, объекты в городе не поражены, жертв и пострадавших нет.

Позднее Минобороны заявило, что Россия приостанавливает участие в зерновой сделке после атаки дронов ВСУ на Севастополь.

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Никита Абрамов
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