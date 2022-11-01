Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:49, 1 ноября 2022Россия

Кремль ответил на вопрос о ревакцинации Путина

Пресс-секретарь Песков заявил, что не в курсе о ревакцинации Путина

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не в курсе, ревакцинировался ли Владимир Путин. Слова представителя Кремля передает ТАСС.

«Нет, по-прежнему не могу», — ответил Песков на вопрос журналистов, может ли он сообщить, ревакцинировался ли глава государства.

Пресс-секретарь добавил, что все меры для охраны здоровья Путина принимаются.

Ранее Песков заявил, что в Кремле сохраняются меры предосторожности, введенные из-за распространения коронавируса. «Да, действительно, мы тестируемся часто», — добавил он.

18 октября президент Владимир Путин призвал россиян пройти повторную вакцинацию от COVID-19. Таким образом он ответил на слова губернатора Самарской области Дмитрия Азарова о том, что власти региона призывают граждан сделать новую прививку.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Никита Абрамов
Обсудить
Последние новости
Кремль высказался об указе о завершении частичной мобилизации
Крупнейший российский лоукостер возобновит полеты в Турцию
Определены районы Москвы с подорожавшим жильем
В Москве закрылись все летние веранды
Кендалл Дженнер нарядилась в опозоривший ее в сети овощ
В VK рассказали о новой функции
Бывшая стюардесса раскрыла «неприглядные стороны» работы бортпроводников
Латвия задумалась о судьбе российских нефтепроводов
В Кремле заявили о выполнении указа президента о мобилизации
Умер заслуженный артист России Евгений Калашник
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.