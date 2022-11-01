Кремль ответил на вопрос о ревакцинации Путина

Пресс-секретарь Песков заявил, что не в курсе о ревакцинации Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не в курсе, ревакцинировался ли Владимир Путин. Слова представителя Кремля передает ТАСС.

«Нет, по-прежнему не могу», — ответил Песков на вопрос журналистов, может ли он сообщить, ревакцинировался ли глава государства.

Пресс-секретарь добавил, что все меры для охраны здоровья Путина принимаются.

Ранее Песков заявил, что в Кремле сохраняются меры предосторожности, введенные из-за распространения коронавируса. «Да, действительно, мы тестируемся часто», — добавил он.

18 октября президент Владимир Путин призвал россиян пройти повторную вакцинацию от COVID-19. Таким образом он ответил на слова губернатора Самарской области Дмитрия Азарова о том, что власти региона призывают граждан сделать новую прививку.