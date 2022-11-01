Россиянин пригласил любовника жены на встречу и застрелил его из ружья

Под Красноярском россиянин пригласил любовника жены на встречу и застрелил его из ружья

В городе Назарово 43-летнему местному жителю предъявили обвинение в убийстве 46-летнего россиянина из чувства ревности к жене. Об этом во вторник, 1 ноября, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель управления Следственного комитета России (СКР) по Красноярскому краю и Республике Хакасия Юлия Арбузова.

По данным следствия, фигурант находился в бракоразводном процессе с супругой — россиянка ушла от него и вступила в близкие отношения с другим мужчиной. Вечером 31 октября фигурант пригласил любовника на встречу в район коммунального моста. Соперники взяли с собой огнестрельное оружия. Во время ссоры обвиняемый из чувства ревности к жене выстрелил в потерпевшего из ружья, ранив его в грудь, лицо и брюшную полость.

В результате потерпевший скончался на месте. Благодаря совместным усилиям следователей и полицейских предполагаемого убийцу удалось оперативно задержать. Решается вопрос о его аресте.

1 сентября сообщалось, что в Подмосковье россиянин застал жену с любовником в мини-отеле и заживо сжег ее.