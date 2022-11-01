Россиянам станут доступны четыре миллиона авиабилетов по бюджетным ценам

Росавиация утвердила субсидируемые региональные маршруты на 2023 год

Росавиация утвердила список авиамаршрутов на 2023 год по программе субсидирования региональных перевозок. Об этом сообщается на сайте Федерального агентства воздушного транспорта.

Программа начнет реализовываться с 1 января 2023 года — в продажу поступит более четырех миллионов авиабилетов по специальным бюджетным ценам. Перелеты будут осуществлять 17 авиакомпаний по 308 направлениям.

Отмечается, что на реализацию программы из федерального бюджета выделено девять миллиардов рублей. В 2022 году в список субсидируемых межрегиональных рейсов изначально попали 372 маршрута, однако позже россиянам стало доступно 448 направлений.

В октябре Росавиация разработала инструкцию с рекомендациями по действиям для экипажей на случай захвата или угона самолета. В документе впервые значатся 15 аэропортов на случай вынужденной посадки при захвате самолета.