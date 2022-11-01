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21:12, 1 ноября 2022Силовые структуры

Россиянина объявили в международный розыск за убийство туриста

СКР объявил в международный розыск мужчину, подозреваемого в убийстве туриста в КЧР

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Следственный комитет России (СКР) объявил в международный розыск 34-летнего жителя станицы Сторожевая Карачаево-Черкесской Республики Абдуллаха Бостанова, подозреваемого в убийстве туриста из Москвы. Об этом во вторник, 1 ноября, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении ведомства.

По данным следствия, между Бостановым и москвичом по дороге в Архыз произошел конфликт, который перерос в драку. В ходе потасовки житель станицы нанес туристу несколько ножевых ранений, после чего скрылся с места происшествия. Москвич скончался по дороге в больницу.

Бостанову заочно предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

28 октября сообщалось, что в России заочно арестовали и объявили в розыск сына главы Красноярского края Артема Усса

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Илона Палей
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