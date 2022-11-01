Спецслужбы Турции ликвидировали одного из лидеров РПК

Спецслужбы Турции ликвидировали одного из лидеров Рабочей партии Курдистана Шахина

Национальная разведывательная организация Турции ликвидировала одного из главарей запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК) Эрсина Шахина. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местных правоохранителей.

«Ликвидирован один из главарей сирийского крыла террористической организации РПК — YPG Эрсин Шахин с позывным "Сердем Пир-Серхат Харун", который занимался подрывной деятельностью и организацией нападений», — рассказал источник.

16 августа сообщалось, что турецкая разведка ликвидировала в Сирии еще одного главаря РПК. Мухсин Яган, известный по кличке Диджвар Силопи, стал шестым представителем руководства РПК, ликвидированным спецслужбами Турции.

Анкара признает ряд курдских формирований, в том числе Рабочую партию Курдистана, экстремистскими. С 1980-х стороны не раз заключали перемирия и нарушали их, но в 2015-м РПК отказалась идти на мир. После начала сирийской войны в начале 2010-х между курдами и турками регулярно происходят столкновения на сирийской территории.