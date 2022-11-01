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20:04, 1 ноября 2022Путешествия

Предложение Путина по введению безвиза с иностранцами объяснили

Депутат Тарбаев: безвиз с иностранцами оживит российский туристический бизнес

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Безвиз с иностранцами оживит российский туристический бизнес с точки зрения въездных туров, считает председатель комитета Государственной Думы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев. В разговоре с «Лентой.ру» депутат объяснил предложение по введению безвиза.

Президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с МИД, МВД и ФСБ подготовить предложения по введению безвизового режима с иностранцами без принципа взаимности. Уточняется, что речь идет о безвизе для иностранцев, которые хотят посетить Россию с туристическими, образовательными и деловыми целями, а также для участия в спортивных и культурных мероприятиях.

Для туризма по России, особенно для въездного, это очень хороший знак. А въездной туризм может иметь разные направления: как путешествия, так и оздоровление. Поэтому здесь у нас есть что предложить иностранцам

Сангаджи Тарбаевдепутат Госдумы

«Сегодня основная проблема для развития въездного туризма в России — это как раз сложность с оформлением виз. Есть иностранцы, которые хотели бы посетить Россию, но не могут этого сделать», — рассказал Тарбаев.

Депутат отметил, что когда устанавливается безвизовый режим с той или иной страной, то сразу заметен рост туристического потока. Он напомнил, что так произошло с туристами из Израиля.

«Здесь очень важно мнение МИД, ФСБ и МВД. Потому что это решение связанно непосредственно с деятельностью этих ведомств», — заключил он.

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Ранее Путин на встрече с вице-премьером Дмитрием Чернышенко высоко оценил темпы роста туристического потока по стране. Вице-премьер, в свою очередь, согласился, что у внутреннего турпотока хорошие показатели, и отметил, что если раньше его основу составляли бизнес-поездки, то сейчас структура изменилась.

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Алена Шевченко
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