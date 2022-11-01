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13:21, 1 ноября 2022Наука и техника

Создан материал для 3D-печати из соли

Angewandte Chemie: разработан экологичный материал для 3D-печати из соли

Фото: unsplash

Сотрудники Техасского университета создали материал для 3D-печати из соли. Результаты работы описаны в статье, опубликованной в журнале Angewandte Chemie.

Целью авторов было разработать прочные и экологичные полимеры. Осуществить это удалось с помощью химических микро- и макроструктур. Ученые использовали углекислый газ и поваренную соль для создания материала для 3D-печати. После печати изделия промывают водой, чтобы растворить соль и укрепить структуру. Главное отличие разработки — в формировании тысячи микроскопических пор, которые позволяют соединениям быстрее разлагаться. Материал должен распадаться на более мелкие нетоксичные молекулы, которые не могут переносить тяжелые металлы или бактерии.

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В будущем специалисты хотят использовать эту технологию для создания быстроразлагающихся упаковок, а также найти применение в области биомедицины — например, каркасов для имплантатов.

В сентябре 2022 года ученые из Университета штата Вашингтон представили материал для 3D-печати из марсианского реголита в составе от 5 до 100 процентов.

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Елена Апазиди
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