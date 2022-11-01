Россиянам рассказали об изменениях правил проверки счетчиков

«Прайм»: доцент Лебединская сообщила об изменениях с 1 ноября правил проверки счетчиков

В России с 1 ноября вступил в силу новый стандарт по поверке счетчиков приборов учета в квартирах и домах. Об основных изменениях рассказала доцент кафедры статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Лебединская в беседе с агентством «Прайм».

Отмечается, что в новом ГОСТ прописаны требования к организациям, которые проводят проверку. Теперь у компании должна быть аккредитация и сопутствующая документация, где подробно прописана сама процедура осмотра.

«Новый ГОСТ должен решить несколько задач: усилить механизм борьбы с мошенниками, снять противоречия в поверке и стандартизировать работу с перспективой перехода на снятие показаний дистанционно в автоматическом режиме», — сообщила Лебединская.

По ее словам, новый ГОСТ не повлияет на сумму платежей, так как большинство граждан просто меняют счетчик на новый. Обычно срок поверки счетчика воды составляет шесть лет для прибора измерения расхода холодной воды и четыре года — для счетчика на горячую воду. «За это время счетчик изнашивается», — резюмировала эксперт.

С 1 ноября в России произойдет ряд изменений. Среди них начало отложенного на месяц осеннего призыва на срочную службу в армию, возобновление прямого авиасообщения с одной туристической страной и другие события, которые коснутся миллионов россиян.