США рассказали об усилиях по продлению зерновой сделки

Белый дом сообщил, что США вместе с союзниками работают над продлением зерновой сделки

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби рассказал о том, что США совместно с партнерами прилагают большие усилия для того, чтобы зерновая сделка была продлена, сообщает ТАСС.

«Мы всячески поддерживаем продление этой зерновой сделки. Предполагается, что ее продлят 19-го числа этого месяца. Мы работаем с союзниками и партнерами, чтобы убедиться, что это может произойти. И мы надеемся, что нам все же удастся этого добиться», — заявил представитель американской администрации.

Как отметил Кирби, Вашингтон рад видеть, что Украине удается продолжать поставку продовольствия, несмотря на отказ России от участия в зерновой сделке.

Ранее представитель генсека ООН Фархан Хак рассказал, что международная организация находится в постоянном контакте с Россией по вопросу приостановки ее участия в зерновой сделке.