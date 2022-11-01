Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:59, 1 ноября 2022Мир

США рассказали об усилиях по продлению зерновой сделки

Белый дом сообщил, что США вместе с союзниками работают над продлением зерновой сделки

Фото: Vincent Mundy / Reuters

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби рассказал о том, что США совместно с партнерами прилагают большие усилия для того, чтобы зерновая сделка была продлена, сообщает ТАСС.

«Мы всячески поддерживаем продление этой зерновой сделки. Предполагается, что ее продлят 19-го числа этого месяца. Мы работаем с союзниками и партнерами, чтобы убедиться, что это может произойти. И мы надеемся, что нам все же удастся этого добиться», — заявил представитель американской администрации.

Как отметил Кирби, Вашингтон рад видеть, что Украине удается продолжать поставку продовольствия, несмотря на отказ России от участия в зерновой сделке.

Ранее представитель генсека ООН Фархан Хак рассказал, что международная организация находится в постоянном контакте с Россией по вопросу приостановки ее участия в зерновой сделке.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
США ответили на сообщения о переброске Москвой гиперзвуковых ракет в Белоруссию
Пентагон заявил об отсутствии признаков поставок Китаем оружия России
Евросоюз выделил Киеву миллионы евро
Путин поручил подумать о строительстве дороги от «Архыза» до «Красной Поляны»
Украинцам посоветовали массово выселяться из городов
Россия призвала ООН стать гарантом зерновой сделки
На Украине ограничили рассмотрение заявлений россиян на иммиграцию и ВНЖ
Саудовская Аравия поделилась с США разведданными о «неизбежной атаке» из Ирана
Укравший ноутбук вор прислал владельцу сообщение с извинениями и нужный файл
В Турции «испытали шок» после решения России по зерновой сделке
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.