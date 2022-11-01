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20:01, 1 ноября 2022Мир

В ООН сообщили о контактах с Россией по зерновой сделке

В ООН заявили о переговорах с Россией о приостановке участия в зерновой сделке

Фото: Khalil Hamra / AP

ООН находится в постоянном контакте с Россией по вопросу приостановки участия Москвы в зерновой сделке. Об этом сообщил представитель генсека ООН Фархан Хак, передает ТАСС.

«Мы находимся в контакте с представителями России на разных уровнях. В данный момент мне нечего сказать о контактах с президентом России [Владимиром Путиным]. ООН и турецкая сторона работают с нашими партнерами — россиянами и украинцами. Генсек ООН [Антониу Гутерриш] пообщался вчера с [президентом Украины Владимиром Зеленским] и собирается продолжить переговоры», — заявил Хак.

Ранее представитель ООН в Совместном координационном центре (СКЦ) Исмини Палла заявила, что работа зерновой сделки после приостановки участия в ней России стала чрезвычайной и вынужденной мерой. По ее словам, инспекторы ООН и Турции провели 36 инспекций на борту судов, которые вышли из украинских портов за этот период.

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Виктория Кондратьева
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