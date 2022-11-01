В ООН объяснили работу зерновой сделки без России

В ООН назвали временной и чрезвычайной мерой движение и инспекции судов в Черном море

Работа зерновой сделки после приостановки участия в ней России стала вынужденной мерой, объяснила представитель ООН в Совместном координационном центре (СКЦ) Исмини Палла. Ее слова приводит ТАСС.

Она также назвала временной и чрезвычайной мерой движение и инспекции судов с украинской сельхозпродукцией, которые перемещаются по Черному морю. По ее словам, инспекторы ООН и Турции провели 36 инспекций на борту судов, которые вышли из украинских портов за этот период.

Ранее представитель ООН в СКЦ рассказала, что ООН, Турция и Украина договорились не устанавливать порядок движения судов в рамках сделки на 2 ноября.

До этого Россия приостановила свое участие в соглашении по вывозу украинской сельхозпродукции. Москва предприняла такой шаг, поскольку Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали корабли Черноморского флота в Севастополе с помощью дронов.