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19:31, 1 ноября 2022Мир

В ООН объяснили работу зерновой сделки без России

В ООН назвали временной и чрезвычайной мерой движение и инспекции судов в Черном море

Фото: Khalil Hamra / AP

Работа зерновой сделки после приостановки участия в ней России стала вынужденной мерой, объяснила представитель ООН в Совместном координационном центре (СКЦ) Исмини Палла. Ее слова приводит ТАСС.

Она также назвала временной и чрезвычайной мерой движение и инспекции судов с украинской сельхозпродукцией, которые перемещаются по Черному морю. По ее словам, инспекторы ООН и Турции провели 36 инспекций на борту судов, которые вышли из украинских портов за этот период.

Ранее представитель ООН в СКЦ рассказала, что ООН, Турция и Украина договорились не устанавливать порядок движения судов в рамках сделки на 2 ноября.

До этого Россия приостановила свое участие в соглашении по вывозу украинской сельхозпродукции. Москва предприняла такой шаг, поскольку Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали корабли Черноморского флота в Севастополе с помощью дронов.

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Анастасия Заикина
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