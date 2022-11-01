В Севастополе сбили беспилотник

Губернатор Развожаев заявил, что моряки сбили беспилотник в районе Любимовки в Севастополе

Моряки сбили летающий беспилотник в районе Любимовки на севере Севастополя. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

«10 минут назад в районе Любимовки наши моряки сбили БПЛА», — заявил он.

29 октября беспилотники атаковали в Севастополе суда Черноморского флота. В Минобороны России сочли, что удары совершили Вооруженные силы Украины. Ведомство обвинило Великобританию в причастности к атаке, а также назвало инцидент террористическим актом. В министерстве отметили, что эти корабли обеспечивали безопасность зернового коридора.