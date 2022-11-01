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04:00, 1 ноября 2022Россия

В Севастополе сбили беспилотник

Губернатор Развожаев заявил, что моряки сбили беспилотник в районе Любимовки в Севастополе
СюжетМинобороны:

Фото: РИА Новости

Моряки сбили летающий беспилотник в районе Любимовки на севере Севастополя. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

«10 минут назад в районе Любимовки наши моряки сбили БПЛА», — заявил он.

29 октября беспилотники атаковали в Севастополе суда Черноморского флота. В Минобороны России сочли, что удары совершили Вооруженные силы Украины. Ведомство обвинило Великобританию в причастности к атаке, а также назвало инцидент террористическим актом. В министерстве отметили, что эти корабли обеспечивали безопасность зернового коридора.

Марина Совина
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