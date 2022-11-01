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21:12, 1 ноября 2022Мир

В Турции «испытали шок» после решения России по зерновой сделке

Министр Киришчи: Турция «испытала шок» после приостановки участия РФ в зерновой сделке

Фото: Unsplash

Министр сельского и лесного хозяйства Турции Вахит Киришчи рассказал газете Hüriyyet, как Анкара отреагировала на решение России о приостановке участия в зерновой сделке. Его слова приводит РИА Новости.

Киришчи заявил, что Турция «испытала шок» после действий Москвы в рамках зерновой сделки. Он также выразил надежду, что кризис удастся преодолеть.

«Мы снова были шокированы, когда Россия сказала: "Меня нет в этом деле", приведя в качестве оправдания нападение. Но я уверен, что это препятствие будет преодолено под руководством нашего президента. Мы будем продолжать заботиться и поддерживать сельское хозяйство и наших фермеров», — отметил он.

29 октября Вооруженные силы Украины (ВСУ) провели атаку на Севастополь с помощью беспилотных летательных аппаратов. Губернатор города Михаил Развожаев сообщил, что корабли Черноморского флота отбили нападение. Объекты в Севастополе не поражены, жертв и пострадавших нет.

Позже Минобороны России заявило, что Москва приостанавливает участие в зерновой сделке после атаки дронов ВСУ на Севастополь.

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Марина Совина
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В Турции «испытали шок» после решения России по зерновой сделке
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