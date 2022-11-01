Шойгу отчитался об отправке мобилизованных из каждого российского региона

Шойгу заявил, что регионы направили в воинские части установленное число мобилизованных

Регионы России направили в воинские части необходимое количество мобилизованных. Об этом заявил глава Минобороны Сергей Шойгу, его цитирует ТАСС.

По его словам, Министерство обороны приняло меры по улучшению организации работы военкоматов. Это принесло результаты, констатировал Шойгу, добавив, что «все регионы направили в воинские части установленное количество мобилизованных».

При этом 7 октября сенатор от республики Алтай Владимир Полетаев сообщил, что в регионе не мобилизовали ни одного человека. Он сослался на слова военкома региона Олега Денисенко, заявившего, что в настоящее время в военкоматах занимаются актуализацией имеющихся данных о россиянах, им направляются повестки.

28 октября Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о завершении частичной мобилизации. Министр отчитался о призыве 300 тысяч человек и отметил, что в район проведения специальной военной операции направлены 82 тысячи мобилизованных, на полигонах и в процессе боевого слаживания находятся еще 218 тысяч бойцов.

31 октября Минобороны заявило, что мероприятия по подготовке и вручению повесток в России в рамках частичной мобилизации прекращены. Всему личному составу военных комиссариатов, задействованному для обеспечения мобилизации, предписали вернуться к выполнению обязанностей в штатном режиме.