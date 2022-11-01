Россиянин застрелил смертельно больного отца-пенсионера и попал под следствие

Под Иркутском осудят мужчину, застрелившего отца и пытавшегося выдать это за суицид

В Иркутской области суд рассмотрит дело 42-летнего мужчины, обвиняемого в убийстве 66-летнего отца. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, 1 ноября 2021 года в селе Еланка фигурант застрелил родственника из ружья. Он выстрелил жертве в спину, нанеся смертельное ранение. Когда приехали полицейские, мужчина сказал, что отец покончил с собой из-за смертельной болезни, но вскоре он признался в убийстве и рассказал, что хотел избавить пенсионера от страданий.

По факту произошедшего возбуждено дело по части 1 статьи 105 («Убийство») Уголовного кодекса РФ.

Ранее стало известно, что в Кузбассе россиянин во время застолья забил до смерти наказывавшего его в детстве отца.