Из четырех городов России запустят прямые чартеры на популярный курорт Азии

На Шри-Ланку запустят прямые чартеры из Москвы, Петербурга, Красноярска и Новосибирска

Авиакомпания Azur Air запустит прямые чартеры на Шри-Ланку из четырех российских городов. Об этом РИА Новости рассказали в посольстве азиатской страны в России.

Так, в диппредставительстве отметили, что уже со 2 ноября перевозчик начнет летать на популярный курорт Азии из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска и Красноярска.

Более того, в посольстве подчеркнули, что после прохождения необходимых процедур авиакомпания организует регулярные перелеты в Коломбо. «Эта инициатива внесет существенный вклад в достижение целей туристического сектора Шри-Ланки в ближайшие годы, одновременно оказывая положительное влияние на валютную ситуацию в стране», — добавили собеседники агентства.

Ранее в октябре сообщалось, что власти Шри-Ланки продлили срок действия виз для российских граждан с месяца до полугода.

Отмечается, что действие новой визовой схемы рассчитано до 25 июня 2023 года и направлено на восстановление индустрии туризма, пострадавшей от пандемии коронавируса.