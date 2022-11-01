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13:40, 1 ноября 2022Интернет и СМИ

YouTube удалил канал известного российского писателя

YouTube удалил канал российского писателя Старикова за нарушение правил сообщества

Фото: PxHere

Известный российский писатель, член центрального совета партии «Справедливая Россия — За правду» Николай Стариков сообщил в Telegram, что видеохостинг YouTube удалил его канал.

«YouTube уничтожил мой канал с 521 тысячей подписчиков, который я вел последние 11 лет. На канале было опубликовано порядка трех тысяч видеороликов, которые посмотрели сотни миллионов раз», — написал он.

Стариков также опубликовал скриншот полученного им уведомления от видеохостинга. В сообщении утверждается, что Стариков нарушил правила сообщества YouTube, в связи с чем его канал был удален. «Если вы не согласны с нашим решением, то можете подать апелляцию», — также указано в уведомлении.

Писатель заявил, что они с коллегами предполагали, что YouTube может заблокировать канал, и заранее перенесли все видео на отечественные площадки. Он также выразил уверенность в том, что воспринимать произошедшее «иначе как акт вражеской цензуры в контексте гибридной войны Запада против России невозможно».

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В октябре компания Google безвозвратно удалила YouTube-каналы Совета Федерации и телеканала «Вместе-РФ». В уведомлении о блокировке было указано, что удаление связано «с правилами в отношении ограничения экспорта и применения санкций». Роскомнадзор потребовал от Google восстановить доступ к аккаунтам.

После удаления YouTube-канала Совфеда в России был в очередной раз поднят вопрос о блокировке YouTube. Глава комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков сообщил, что обратится в Роскомнадзор и Генпрокуратуру с предложением рассмотреть возможность об ограничении доступа к YouTube. Вместе с тем сенатор Андрей Климов выразил уверенность в том, что к вопросу о блокировке YouTube в РФ нужно подходить взвешенно.

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Олег Давыдов
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