Роскомнадзор потребовал разблокировать каналы Совета Федерации на YouTube
Роскомнадзор потребовал от американской компании Google разблокировать каналы Совета Федерации на видеохостинге YouTube. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
«Роскомнадзор потребовал от американской компании Google LLC, владеющей интернет-сервисом YouTube, незамедлительно восстановить доступ к официальным каналам Совета Федерации Федерального Собрания РФ на видеохостинге», — говорится в сообщении.
Ведомство рассматривают данные действия YouTube как беспрецедентный акт цензуры и грубую попытку ограничения информационной работы государственного органа Российской Федерации, подчеркнули в Роскомнадзоре. В ведомстве добавили, что подобных актов цензуры с апреля 2020 года выявлено уже 87.
18 октября Совфед сообщил о блокировке своих аккаунтов и аккаунт телеканала «Вместе-РФ» на YouTube. Видеохостинг удалил всю информацию из каналов без возможности восстановления. Отмечается, что каналы насчитывали более 200 тысяч подписчиков и 20 тысяч видео. В верхней палате парламента добавили, что продолжат вести трансляции на российских платформах.
Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков сообщил о намерении обратиться в Роскомнадзор и Генпрокуратуру с предложением рассмотреть возможность блокировки YouTube в России.