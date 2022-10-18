Роскомнадзор потребовал разблокировать каналы Совета Федерации на YouTube

Роскомнадзор потребовал от Google разблокировать каналы Совета Федерации на YouTube

Роскомнадзор потребовал от американской компании Google разблокировать каналы Совета Федерации на видеохостинге YouTube. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Роскомнадзор потребовал от американской компании Google LLC, владеющей интернет-сервисом YouTube, незамедлительно восстановить доступ к официальным каналам Совета Федерации Федерального Собрания РФ на видеохостинге», — говорится в сообщении.

Ведомство рассматривают данные действия YouTube как беспрецедентный акт цензуры и грубую попытку ограничения информационной работы государственного органа Российской Федерации, подчеркнули в Роскомнадзоре. В ведомстве добавили, что подобных актов цензуры с апреля 2020 года выявлено уже 87.

18 октября Совфед сообщил о блокировке своих аккаунтов и аккаунт телеканала «Вместе-РФ» на YouTube. Видеохостинг удалил всю информацию из каналов без возможности восстановления. Отмечается, что каналы насчитывали более 200 тысяч подписчиков и 20 тысяч видео. В верхней палате парламента добавили, что продолжат вести трансляции на российских платформах.

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков сообщил о намерении обратиться в Роскомнадзор и Генпрокуратуру с предложением рассмотреть возможность блокировки YouTube в России.