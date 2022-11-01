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06:09, 1 ноября 2022Мир

Грузовое судно затонуло у берегов Тайваня

CCTV: грузовое судно затонуло у берегов Тайваня, 12 человек пропали без вести

Фото: Tyrone Siu / Reuters

Грузовое судно под флагом Панамы, перевозившее цемент, затонуло у берегов тайваньского Чжанхуа. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая (CCTV).

По информации источника, причиной ЧП стал отказ двигателя. В результате происшествия 12 человек пропали без вести.

«На борту судна находились 17 членов экипажа, 5 из них были спасены проходящим рядом грузовым судном, 12 пропали без вести», — передает CCTV. В район аварии направлены тайваньские патрульные службы для поисково-спасательных работ.

В сентябре у берегов Сирии затонула лодка, которая перевозила на себе до 120 мигрантов из Ливана. По словам министра здравоохранения страны, из 120 человек 92 погибли, 20 мигрантов были спасены, остальные числятся пропавшими без вести.

Марина Совина
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