Mirror: у берегов Сирии затонула лодка со 120 мигрантами

У берегов Сирии затонула лодка, которая перевозила на себе до 120 мигрантов из Ливана. Об этом сообщил министр здравоохранения Сирии Мохаммед Хасан Габбаш, передает Mirror.

По его информации, в настоящий момент из 120 человек 92 погибли, 20 мигрантов были спасены, остальные числятся пропавшими без вести. Сирийские власти утверждают, что в настоящий момент родственники жертв пытаются попасть из Ливана в Сирию, чтобы помочь в опознании тел.

Все спасенные люди находятся сейчас в больнице аль-Базель в Тартусе, на побережье Средиземного моря. Восемь из них в тяжелом состоянии были доставлены в реанимацию.

10 августа лодка с нелегалами затонула у берегов Греции. Власти Греции провели поисково-спасательную операцию после информации о крушении малого судна, затонувшего к востоку от берегов греческого острова Карпатос в Эгейском море. По сообщениям выживших, лодка направлялась из турецкой Антальи в Италию.