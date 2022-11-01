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20:42, 1 ноября 2022Бывший СССР

В Белоруссии сообщили о планах ввода в страну военных с территории Польши

Глава КГБ Белоруссии заявил о планах ввода в республику воинских контингентов из Польши

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Председатель Комитета государственной безопасности (КГБ) Белоруссии Иван Тертель заявил о планах по возможному вводу в республику воинских контингентов с территории Польши. Об этом он сообщил на встрече с представителями трудовых коллективов в Могилеве, передает «БелТА».

Тертель уточнил, что белорусским властями известно о конкретных подобных планах. В этом контексте он упомянул о 101-й воздушно-десантной дивизии США, которая, по его словам, в настоящий момент частично базируется на территории соседнего с Белоруссией государства.

Ранее глава администрации президента Белоруссии Игорь Сергеенко обвинил западные страны в попытке «навязать хаос» республике и втянуть ее в войну. При этом он подчеркнул, что Белоруссия не несет угрозы и будет обороняться, если на нее нападут.

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Алевтина Запольская
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