Латвия задумалась о судьбе российских нефтепроводов

Baltnews: власти Латвии решили пересмотреть соглашения с Россией о нефтепроводах

На этой неделе в правительстве Латвии пройдет совещание по межправительственным договорам с Россией о совместной эксплуатации нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, которые проходят по территории страны. Об этом сообщается в Telegram-канале издания Baltnews.

На встрече государственных секретарей (рабочий орган кабмина) речь пойдет о судьбе соглашения от 2 июня 1993 года, который касается одного из участков нефтепровода «Дружба». Латвийское руководство задумало отменить действие статьи 4, в которой указано, что собственность нельзя подвергнуть реквизиции, конфискации или национализации.

Решение пересмотреть документ объясняется международными санкциями в отношении России. В Латвии указывают, что с момента подписания соглашения обстоятельства значительно изменились.

Европейское эмбарго на импорт российской нефти, которое вступает в силу в декабре, не касается поставок по нефтепроводу «Дружба». В настоящее время прокачка по нему продолжается. В октябре на территории Польши в одной из веток магистрали была обнаружена утечка, но через три дня проблему устранили. При этом местные власти не стали связывать проблемы с диверсией какой-либо внешней силы.

Реальность отказа от поставок российской нефти по морю в Европе доказали в последние месяцы. Так, в сентябре даже с учетом падения закупок в России ЕС поставил двухлетний рекорд по импорту сырья. На этом фоне в октябре добыча нефти в России снизилась второй месяц подряд, вместе с ней упал и экспорт.