Турция заявила Украине об озабоченности России из-за нападения в Севастополе

Турция передала Украине сведения об озабоченности России из-за нападения в Севастополе

Турция передала Украине сведения об озабоченности России в связи с нападением в Севастополе. Об этом заявил глава Минобороны республики Хулуси Акар, передает ТАСС.

«Мы поделились [с министром обороны Украины Алексеем Резниковым и министром инфраструктуры Украины Александром Кубраковым] как нашими взглядами, так и озабоченностью господина [министра обороны России Сергея] Шойгу», — сказал он.

По его словам, Киев сделал заявления и высказывания, которые касаются озабоченностей как во время встреч с турецкой стороной, так и во время встреч официальных лиц в Совместном координационном центре в Стамбуле.

«Они также были переданы нам в письменном виде», — сказал министр.

29 октября Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Севастополь с помощью беспилотных летательных аппаратов. Губернатор города Михаил Развожаев заявил, что корабли Черноморского флота отбили нападение. Объекты в Севастополе не поражены, жертв и пострадавших нет. Позже Минобороны России заявило, что Москва приостановила участие в соглашении после атаки дронов ВСУ на Севастополь.