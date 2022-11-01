В российском регионе домой вернули восемь мобилизованных многодетных отцов

В Чувашии восемь мобилизованных многодетных отцов вернули домой

В Чувашии домой вернулись восемь призванных по ошибке в рамках частичной мобилизации многодетных отцов. Об этом со ссылкой на главу российского региона Олега Николаева во вторник, 1 ноября, пишет ТАСС.

Мужчин вернули в семьи уже из зоны слаживания, пояснил Николаев.

По словам главы республики также были случаи вручения повесток сотрудникам предприятий оборонно-промышленного комплекса. «Исходя из выполняемых ими задач, мы меняли их на других сотрудников», — сказал он.

О начале частичной мобилизации в России президент Владимир Путин объявил 21 сентября. Глава Минобороны Сергей Шойгу тогда сообщил, что мобилизовать планируется 300 тысяч человек. 28 октября он доложил главе государства о завершении частичной мобилизации и уточнил, что цель частичной мобилизации — набрать 300 тысяч военных — была выполнена.

Ранее 1 ноября официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что указ о завершении частичной мобилизации не нужен, точка поставлена, частичная мобилизация завершена.