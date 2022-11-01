ФСБ обнаружила принадлежащий ОПГ тайник с оружием

В Волгоградской области ФСБ нашла тайник с принадлежащим ОПГ оружием и изъяла 5 автоматов

В Волгоградской области сотрудники ФСБ обнаружили тайник с оружием, который принадлежал членам организованной преступной группировки (ОПГ). Об этом РИА Новости сообщили в региональном управлении ведомства.

Правоохранители изъяли из схрона пять автоматов АКС-74У, четыре реактивные противотанковые гранаты РПГ-18 «Муха» и два самодельных глушителя на автомат.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о незаконном обороте оружия и боеприпасов.

23 сентября сообщалось, что в этом же регионе сотрудники ФСБ нашли тайник с оружием и боеприпасами во время проведения мероприятий по декриминализации территории области. Из схрона, принадлежащего местной преступной группировке, было изъято три автомата Калашникова и более 200 патронов различного калибра.