Россиянку осудили за ложное обвинение полицейских в изнасиловании

Суд оштрафовал жительницу Воронежской области, обвинившую полицейских в изнасиловании

Новохоперский районный суд Воронежской области вынес приговор 46-летней местной жительнице, которая выдвинула ложное обвинение против полицейских. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Женщину признали виновной в совершении преступления, предусмотренного статьей 306 УК РФ («Заведомо ложный донос») и назначили наказание в виде штрафа в пять тысяч рублей.

Суд установил, что в конце января жительница Новохоперского района в состоянии алкогольного опьянения позвонила в полицию и заявила о сломанной входной двери. К ней прибыли оперативники для проверки факта взлома. После их отъезда женщина, недовольная работой правоохранителей, снова позвонила в дежурную часть и заявила об изнасиловании сотрудниками МВД.