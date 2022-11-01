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09:52, 2 ноября 2022Силовые структуры

Россиянку осудили за ложное обвинение полицейских в изнасиловании

Суд оштрафовал жительницу Воронежской области, обвинившую полицейских в изнасиловании

Фото: Максим Константинов / Globallookpress.com

Новохоперский районный суд Воронежской области вынес приговор 46-летней местной жительнице, которая выдвинула ложное обвинение против полицейских. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Женщину признали виновной в совершении преступления, предусмотренного статьей 306 УК РФ («Заведомо ложный донос») и назначили наказание в виде штрафа в пять тысяч рублей.

Суд установил, что в конце января жительница Новохоперского района в состоянии алкогольного опьянения позвонила в полицию и заявила о сломанной входной двери. К ней прибыли оперативники для проверки факта взлома. После их отъезда женщина, недовольная работой правоохранителей, снова позвонила в дежурную часть и заявила об изнасиловании сотрудниками МВД.

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Любовь Ширижик
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