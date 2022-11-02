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16:32, 2 ноября 2022Культура

Вышел новый трейлер фильма «Аватар: Путь воды»

Вышел новый трейлер второй части фильма «Аватар» Джеймса Кэмерона

В сети появился новый трейлер второй части фильма «Аватар» режиссера Джеймса Кэмерона. Видеоролик был размещен на официальном YouTube-канале франшизы «Аватар».

На кадрах появились главные герои первой части картины — бывший морпех Джейк Салли (его сыграл Сэм Уортингтон) и его возлюбленная Нейтири (Зои Салдана), а также их дети. Помимо этого, в трейлере была показана борьба персонажей с людьми на планете Пандора.

В фильме под названием «Аватар: Путь воды» также снялись Кейт Уинслет, Стивен Лэнг и Сигурни Уивер. Мировая премьера проекта состоится 16 декабря этого года.

Ранее стало известно, что хронометраж картины составит более трех часов.

В сентябре этого года режиссер франшизы Джеймс Кэмерон сообщил, что приступил к съемкам четвертого «Аватара».

Анастасия Астахова
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