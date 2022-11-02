МВД Белоруссии предупредило о беспорядках в тюрьмах

Замглавы МВД Белоруссии Карпенков предупредил о потенциальных протестах в тюрьмах страны

Деструктивные силы могут попытаться дестабилизировать ситуацию в Белоруссии через организацию волнений в стране, в том числе в исправительных учреждениях. Об этом заявил заместитель министра внутренних дел республики Николай Карпенков, передает РИА Новости.

«Обстановка находится под полным контролем, но не исключаются попытки деструктивных сил возобновить протестную активность, в том числе с использованием объектов исправительной системы», — сообщил Карпенков.

Чтобы подготовиться к возможным беспорядкам внутренние войска Белоруссии и сотрудники департамента исполнения наказаний прошли через тактико-специальные учения по пресечению групповых неповиновений.

Ранее председатель Комитета государственной безопасности (КГБ) Белоруссии Иван Тертель заявил о планах по возможному вводу в республику воинских контингентов с территории Польши. В заявлении он упомянул и 101-ю воздушно-десантную дивизию США, расположенную неподалеку.