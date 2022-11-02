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12:14, 2 ноября 2022Россия

Шойгу назвал основную цель деструктивных усилий Запада

Министр обороны Шойгу назвал Россию основной целью деструктивных усилий Запада

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Основная цель деструктивных усилий Запада — Россия, уничтожение ее экономики, военного потенциала, а также лишение возможности независимой политики. Об этом заявил глава российского Министерства обороны Сергей Шойгу, пишет ТАСС.

По словам министра, сложившаяся ситуация выгодна в первую очередь США. Вашингтон пытается использовать ее для сохранения глобального лидерства и максимального ослабления других государств, в том числе — своих союзников в Евросоюзе, добавил глава ведомства.

Однако главной целью деструктивных усилий западных стран, безусловно, является Россия, подчеркнул Шойгу.

Ранее министр обороны заявил, что Украина прибегает к запрещенным методам ведения боевых действий. По его словам, Киев устраивает теракты и занимается организацией заказных убийств. Также Украина ведет обстрелы мирных жителей тяжелым вооружением.

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Сергей Истомин
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