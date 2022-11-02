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15:37, 2 ноября 2022Мир

Власти Франции рассмотрят «самый жесткий» миграционный закон

Глава МВД Франции: власти рассмотрят закон, облегчающий высылку иностранцев-преступников

Фото: Vincent West / Reuters

Власти Франции рассмотрят новый иммиграционный закон, который предполагает облегчение высылки иностранцев-преступников из страны. Об этом заявил глава французского МВД Жеральд Дарманен в интервью для Le Monde.

Политик назвал проект самым жестким законом в области миграции, когда-либо представленным правительством Пятой республики. «Он предполагает очень жесткий подход к иностранцам-преступникам. Все иностранцы, которые совершили во Франции серьезные правонарушения, будут депортированы», — уточнил он.

По словам министра, закон рассмотрят в январе 2023-го. Он также рассказал, что власти планируют объявлять в розыск всех мигрантов, кому было предписано покинуть Францию. «Префектура должна проследить, чтобы их пребывание было невозможным: чтобы им не выплачивалось социальное пособие и не выделялось социальное жилье», — добавил Дарманен.

Нелегальная миграция остается серьезной проблемой для Франции и других европейских стран. В феврале 2022-го президент Франции Эммануэль Макрон возложил на Великобританию ответственность за каждую смерть мигранта в проливе Ла-Манш. По его словам, сегодня Лондон не предоставляет законных маршрутов для иммиграции, ориентируясь на законы 1980 годов.

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Виктория Кондратьева
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