Россиянам после 40 лет дали совет есть поменьше

Диетолог Мансурова посоветовала после 40 лет снизить количество животных жиров в рационе

После 40 лет необходимо снизить общую калорийность рациона в целом и количество животных жиров в нем в частности, посоветовала диетолог-нутрициолог Ирина Мансурова. Свои рекомендации по изменению питания в среднем возрасте она дала россиянам беседе с «Аргументами и фактами».

По словам Мансуровой, питание после 40 лет должно быть разнообразным — это необходимо для преодоления начинающейся гормональной перестройки, которая сказывается на психоэмоциональном и физическом состоянии. При этом есть стоит поменьше: дневную калорийность рациона стоит снизить на 500-800 килокалорий. У женщин она не должна превышать 1300 килокалорий, у мужчин — не более 1800.

Также диетолог рекомендовала снизить количество потребляемых жиров животного происхождения, в том числе молочных продуктов с высоким процентом жирности в пользу пищи, богатой клетчаткой. Овощи, зелень, злаки, отруби помогут нормализовать работу кишечника и поддерживать уровень сахара в норме, а различные ягоды — притормозить процесс старения. «Хорошим средством становится отвар шиповника. В нем много витамина С, который требуется для образования компонентов желчи, синтеза гормонов надпочечников и поддержания коллагеновых волокон», — добавила Мансурова.

Помимо этого, в рационе должны присутствовать в достаточном количестве продукты, богатые омега-3 полиненасыщенными жирными кислотами. Как отметила специалистка, они обеспечат нормальное функционирование нервной и сердечно-сосудистой систем. А для укрепления нервной системы необходим магний, который содержится в орехах, нуте, горохе, чечевице и черном шоколаде.

В заключение Мансурова напомнила о важности соблюдения питьевого режима, так как недостаток жидкости приводит к когнитивным нарушениям, влоть до спутанности сознания. Рекомендуемые нормы обычно — два-два с половиной литра в сутки.

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