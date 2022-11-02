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18:51, 2 ноября 2022Бывший СССР

Молдаване-«молчуны» автоматически станут донорами органов

В Молдавии запустят реестр граждан, отказывающихся быть донорами органов после смерти

Фото: Unsplash

В Молдавии «молчуны», не написавшие отказ при жизни, автоматически станут посмертными донорами органов. Об этом сообщает молдавский телеканал Publika.

В Агентстве по трансплантации отметили, что данная система пока запущена в тестовом режиме. Для того чтобы оформить отказ, гражданам необходимо отправить письмо в ведомство, явиться лично или заполнить заявку на сайте.

Таким образом, те, кто не успел оформить отказ, после смерти станут донорами. В агентстве объяснили, что решили создать реестр из-за малого количества желающих посмертно пожертвовать органы.

«Самая большая проблема заключается в том, что очень дорого администрировать два реестра — один для тех, кто согласился, и один для отказавшихся. Те, кого не окажется в реестре отказов, автоматически станут донорами», — заявил директор Агентства по трансплантации Владимир Болокан.

Заявки с отказами планируется принимать до 2025 года. Отказ от донорства будет иметь юридическую силу.

В начале октября испанские ученые провели первую в мире операцию годовалой девочке по пересадке кишечника от мертвого человека. Ранее такие операции успешно никогда не проводились.

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Алевтина Запольская
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