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12:54, 2 ноября 2022Мир

Cеверная Корея запустила несколько ракет в сторону Желтого и Японского морей

КНДР запустила еще шесть ракет класса «земля-воздух» в сторону Желтого и Японского морей

Фото: Korean Central News Agency / AP

Cеверная Корея запустила еще шесть ракет класса «земля-воздух» в сторону Желтого и Японского морей. Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на Комитет начальников штабов Республики Корея.

«Зафиксированы дополнительные пуски КНДР шести снарядов, таких как ракеты класса "земля — воздух", в сторону Японского и Желтого морей», — приводит агентство заявление южнокорейских военных.

Ранее Северная Корея сделала сто артиллерийских выстрелов в район буферной зоны в Японском море. Выстрелы были сделаны из округа Косон в провинции Канвондо. ВС Южной Кореи сочли эти действия КНДР нарушением межкорейского соглашения, в рамках которого установлена буферная зона.

2 ноября стало известно, что Северная Корея выполнила запуск не менее десяти ракет разных типов в Японском и Желтом море. Одна из ракет упала в международных водах на 26 километров южнее северной разграничительной линии с КНДР в Японском море.

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Анжелика Бережная
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