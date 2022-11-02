Эксперты обсудили перспективы игровой индустрии в России

В ОП прошел круглый стол «Российский геймдев: перспективы развития отрасли»

В Общественной палате РФ состоялся круглый стол «Российский геймдев: перспективы развития отрасли». В рамках дискуссии ведущие эксперты отрасли, представители государства и общественности обсудили необходимые шаги для развития отечественной игровой индустрии и популяризации геймдева, а также текущие кейсы и проекты, которые уже активно реализуются на рынке.

Одной из ключевых тем круглого стола стала поддержка индустрии и минимизация негативных последствий ухода иностранных игроков и санкций против России. Эксперты рассмотрели проблему в нескольких аспектах: начиная с поддержки самих отечественных разработчиков и заканчивая формированием высококвалифицированных кадров для отрасли.

Как отметил сооснователь и генеральный продюсер Geeky House Вячеслав Уточкин, система грантов в России активно реализуется, однако компаниям, оставшимся на российском рынке, все еще необходима помощь и поддержка как с финансовыми вопросами, так и с юридическим регулированием.

Сооснователь и исполнительный директор Geeky House Никита Проскурин также высказался о своем видении необходимой государственной поддержки. По мнению эксперта, большим плюсом для индустрии могла бы стать помощь государства в выходе российских компаний на международные конференции, а также создание подобных профильных мероприятий в России. «Весь геймдев последние 15 лет активно развивается за счет конференций, которые проходили в том числе у нас. Сейчас все площадки от нас ушли. К нам ближайшая это Израиль, Кипр, Турция. И туда надо выехать. И только там зарождаются необходимые бизнес-связи, которые помогают индустрию толкать вперед», — уверен Проскурин.

С ним согласился и Егор Томский, генеральный директор WATT STUDIO. «Очень сильно не хватает конференций, и видимо, в наших реалиях, нужно чтобы государство занялось какой-то большой конференцией, которая будет проходить 2-3 раза в год, потому что это единственная возможность полноценно общаться игровым разработчикам», — добавил он.

Инициативу также поддержала и Марьям Карпова, руководитель всероссийского конкурса «Начни игру» президентской платформы «Россия – страна возможностей». «Эта история ходит в последний год очень активно и особенно в последние несколько месяцев. Мы со стороны нашего проекта обсуждали также с представителями российской видеоигровой индустрии, мы готовы быть неким соорганизатором этой конференции, поскольку у нас, в рамках нашего проекта «Начни игру» уже достаточно большое количество партнеров, с которыми мы работаем, в том числе и с образовательными организациями.», - уточнила она, подчеркнув, что аудиторию проекта составляют не только студенты, но и дети от 8 до 13 лет, а также взрослые.

Потенциал у индустрии российских игр есть, и он небеспочвенен, уверен независимый игровой продюсер Вячеслав Макаров. «У нас не остается ничего кроме варианта делать на российском рынке российскими разработчиками игры для российских потребителей», — подчеркнул он.

Александр Бодров, заместитель руководителя Организации развития видеоигровой индустрии, подчеркнул важность кооперации отрасли и государства в развитии игровой индустрии в России. Эксперт привел в пример успешные кейсы кооперации с Министерством высшего образования и науки и Министерством культуры. Так, по словам Бодрова, несколько недель назад совместно с Минобрнауки был проведен митап по образованию в геймдеве. «По итогу митапа сделали резолюцию с конкретными предложениями по развитию образования. Сейчас она, собственно, на согласовании в министерстве. Если все пункты будут согласованы и приняты, это будет победа», — уверен эксперт. Также Александр Бодров рассказал об активном сотрудничестве с Минкультуры РФ, в том числе в вопросе развития цифровых кафедр в творческих вузах.

Тему кадрового потенциала затронула и Марьям Карпова. Она подчеркнула важность обучения специалистов на основе реальных кейсов и активного сотрудничества с потенциальными работодателями — игровыми студиями. Так, на примере конкурса «Начни игру», эксперт рассказала не только о возможности получить ценный и релевантный опыт, но и о других перспективных направлениях проекта «Детский трек, непосредственно обучение по трем специализациям и акселератор игровых проектов, куда мы также приглашаем профильных инвесторов, приглашаем и «ИРИ» («Институт развития интернета»), и Сколково будут давать гранты на технологическую составляющую в играх. Это сейчас уже работает», — сказала она.

Сегодня в российском обществе, по мнению Александра Бодрова, сложилось спорное представление об индустрии гейминга, и с этим необходимо бороться, показывать потенциал отрасли, развивать позитивный образ. «Объем мирового рынка по прогнозам Newzoo — это 196,8 миллиарда долларов. То есть, по сути, это означает, что видеоигровая индустрия в мире — это индустрия креативная номер 1. Это больше чем все кино, это больше чем вся музыка вместе взятые», — подчеркнул он.

О новом видении индустрии игр рассказал и Алексей Копцев, генеральный директор ООО «CYBERIA NOVA». На примере разрабатываемой при поддержке АНО «Институт развития интернета» видеоигры «Смута» эксперт отметил важность образовательного аспекта игр. Особое внимание Копцев уделил большой проделанной работе с историческим материалом, а также рассказал о планах по запуску портала, который будет посвящен не только игре, но и образовательным материалам об исторической эпохе в целом. «Игра действительно станет инструментом обучения детей, привлечения их внимания к той исторической эпохе и в развитии патриотических чувств у нашего подрастающего поколения», — выразил надежду эксперт.

Еще одной темой дискуссии стал вопрос создания в России собственных метавселенных. «Западные индустриальные гиганты делают сейчас свои метавселенные, вкладывая туда миллиарды долларов. В нашей стране, на наш взгляд, опять-таки было бы правильно посмотреть в это направление и уже сейчас, чтобы к 2030 году мы сами могли влиять на умы мирового сообщества, уже сейчас делать первые шаги к созданию своих метавселенных», — выступил Вячеслав Уточкин. Его коллега Никита Проскурин, также выдвинул предложение по привлечению внешних инвесторов в развитие этого направления.

