Российский боец UFC рассказал о переносе боя из-за проблем со въездом в США

Боец UFC Гришин заявил, что ему не выдали визу в США из-за наличия воинской специальности

Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Максим Гришин раскрыл детали переноса боя из-за проблем со въездом в США. Его слова приводит «Матч ТВ».

Спортсмен рассказал, что на собеседовании в посольстве ему задавали уточняющие вопросы о наличии у него воинской специальности. «У меня не отказ. От меня попросили кое‑какие документы, чтобы я их дослал. Плюс была пара вопросов о том, как я к чему отношусь», — заявил боец.

5 ноября Гришин должен был провести в Лас-Вегасе поединок с бразильцем Жаилтоном Алмейдой, однако не смог вылететь в США. На данный момент россиянин ожидает решение американского посольства о выдаче визы. Новая дата боя не сообщается.

Гришин провел в профессиональной карьере 43 поединка, одержал 32 победы, потерпел девять поражений. Еще два боя с его участием закончились вничью. В активе Алмейды 19 встреч, 17 побед и два поражения.

17 октября из-за проблем с визой российский футболист армянского «Пюника» Михаил Коваленко пропустил матч Лиги конференций в Литве. «За четыре дня до игры нас пригласили в посольство и вежливо отказали», — заявил Коваленко.