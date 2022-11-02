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12:03, 2 ноября 2022Моя страна

В Махачкале открыли выставку о культуре Хакасии

В Национальном музее Дагестана впервые открылась выставка о народе и культуре Хакасии

Фото: «Национальный музей Республики Дагестан»

В Национальном музее Дагестана имени А. Тахо-Годи в Махачкале впервые открылась выставка, посвященная народу и культуре Хакасии. Об этом сообщает ТАСС.

Выставка получила название «Народ Хакасии, рожденный степным ветром». Посетителям покажут старинные национальные костюмы, украшения и декоративно-прикладное искусство республики XIX и XX веков. Помимо этого, будут выставлены работы художника-резчика по дереву Николая Ачитаева и художника-графика Владимира Лагодича. В экспозиции представлено около 200 экспонатов.

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«Хакасия, как и Дагестан, степная и горная республика. Хакасы — древнейший тюркский народ, который оставил яркий, важный след в истории евразийской цивилизации. И мы постарались показать дагестанцам культуру небольшого, но уникального народа, насчитывающего около 70 тысяч человек. Мы представили ту культуру, которой уже не существует — конца XIX — начала XX веков. И это материалы нескольких поколений музейщиков, сохранивших историю», — описал выставку директор Хакасского национального краеведческого музея Андрей Готлиб.

Ранее в Махачкале прошла выставка-ярмарка мастеров народных промыслов «Кубачинское серебро». В экспозиции представили авторские художественные изделия из серебра более 60 кубачинских мастеров, а также других ювелиров республики. Кроме того, гости выставки приняли участие в мастер-классах по изготовлению изделий из серебра, орнаментальному оформлению традиционных кубачинских платков «Каз», а также вязанию традиционных носков — джурабов.

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Варвара Кошечкина
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