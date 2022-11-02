Российскую певицу обругали в сети за хвастовство сумкой за миллион рублей

Российскую певицу Ханну обругали в сети за хвастовство сумкой Hermes за миллион рублей

Российская певица и фотомодель Анна Иванова, более известная под псевдонимом Ханна, подверглась критике в сети за демонстрацию роскошной жизни. Соответсвующие пост и комментарии появились в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Знаменитость опубликовала ролик, в котором показала свою покупку в магазине люксового бренда Hermes. На размещенных кадрах поп-исполнительница распаковывает из коробки и чехла кожаную сумку указанной марки серого цвета. «У каждого человека есть свои слабости, у меня это», — подписала она публикацию, которая набрала 56 тысяч лайков.

Подписчики не оценили видео телезвезды и обругали ее за хвастовство изделием, стоимость которого может достигать 29 тысячи долларов (1,7 миллиона рублей). «Не то время для подобных покупок», «Хватит уже хвалиться», «Надоела эта показуха», «Когда ценить больше нечего», «Не время гнаться за брендами», — высказывались фанаты.

В июле Ханна показала фанатам фотографии новой машины за 40 миллионов рублей. Речь идет об автомобиле Rolls-Royce изумрудного цвета, который артистка получила в подарок от супруга в честь Дня любви, семьи и верности.

Ханна — российская певица и жена генерального директора и соучредителя лейбла Black Star Inc Пашу (настоящее имя — Павел Курьянов). Пара воспитывает дочь Адриану, которая родилась 3 сентября 2018 года.