Стрижка Хованского за 150 рублей развеселила фанатов

Блогер Юрий Хованский показал новую стрижку за 150 рублей и развеселил фанатов

Известный видеоблогер Юрий Хованский, который уехал из России в Сербию, сменил имидж и развеселил фанатов. Новый образ мужчина продемонстрировал во время стрима на Twitch.

Хованский рассказал, что отправился в местный барбершоп и попросил у пожилого парикмахера прическу как у актера Райана Гослинга, предварительно показав фотографию знаменитости. В конечном счете сотрудник салона красоты коротко выбрил виски блогера, оставив при этом длинными волосы на макушке. По словам Хованского, за работу он заплатил 150 рублей.

«Он по-русски понимает немного, говорит: "Как подстричь?" Я говорю: "Как Райан Гослинг хочу быть". Стрижет меня вот так (...). Считаю, что на 150 рублей эта стрижка и выглядит. Ровно на 150 рублей», — высказался стример во время трансляции.

Поклонников рассмешила новая прическа Хованского, о чем они принялись писать в многочисленных постах в Twitter. Так, некоторые пользователи сети сравнили блогера с другим иностранным инфлюэнсером Никокадо Авокадо. «Похож на Никокадо Авокадо стал», «Юрикадо Ховандно», — шутили юзеры.

В июле суд прекратил уголовное дело против Хованского, которого обвиняли в оправдании терроризма из-за исполнения песни о теракте в театральном центре на Дубровке. Причиной стало истечение сроков давности привлечения к уголовной ответственности.