Учительнице из США дали 20 лет тюрьмы за тренировку женского батальона ИГ

NBC: учительницу из США приговорили к 20 годам тюрьмы за тренировку женского батальона ИГ

Школьной учительнице из штата Канзас в США дали 20 лет тюремного заключения после того, как она призналась, что тренировала женский батальон «Исламского государства» (ИГ, запрещенная в России террористическая организация). Об этом сообщает NBC News.

По информации издания, на судебных слушаниях взрослая дочь 42-летней Эллисон Флюк-Экрен обвинила свою мать в жестоком обращении и принуждении ее к браку с боевиком ИГ в возрасте 13 лет. Кроме того, сын женщины рассказал следователям, что мать принуждала его уехать из США в Сирию, чтобы не выдать компрометирующую информацию о ней.

По данным прокуратуры, Флюк-Экрен уехала из США в Египет в 2008-м с мужем, который позже стал лидером снайперов ИГ в Сирии. Американка тренировала женщин, состоящих в террористической организации. В частности, она обучала их обращению с автоматами АК-47, гранатами и поясами смертников, начиненными взрывчаткой. Отмечается, что некоторым из учениц подсудимой было всего 10 лет.

7 октября сообщалось, что американские военные уничтожили трех главарей «Исламского государства» в результате авиаудара на севере Сирии. Военными США были ликвидированы Абу-Хашум аль-Умави, заместитель главаря в Сирии, а также еще один высокопоставленный представитель террористической группировки.