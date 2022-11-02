Nestle заморозила многомиллиардный проект в России

Nestle заморозила проект по строительству завода кормов под Новосибирском за 10 млрд руб.

«Дочка» Nestle — Nestle Purina PetCare — заморозила российский проект, на который собиралась потратить 10 миллиардов рублей. Компания отложила на неопределенный срок строительство завода по производству кормов для домашних животных под Новосибирском, пишет ТАСС со ссылкой на замгубернатора Новосибирской области Сергея Семку.

«Что касается компании Nestle… в прошлом году был озвучен инвестиционный проект. К сожалению, пока он отложен. Реализация планировалась на территории промышленно-логистического парка между Бердском и Искитимским районом», — уточнил Семка.

Проект планировалось завершить в 2024 году, а первые производственные линии должна были быть запущены уже в 2023-м. Мощность фабрики оценивалась в 75 тысяч тонн кормов в год.

Ранее омбудсмен в сфере ресторанного рынка Москвы, вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Сергей Миронов сообщил, что немецкая компания Mast-Jаgermeister приостановит поставки фирменного крепкого алкоголя в страну. Поставщики уже уведомили рестораны о повышении цен на алкоголь, оставшийся в наличии.